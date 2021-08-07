البلوكشاين والعقارات : المستقبل هنا !

بقلم أنيس الغربي،

مدير شركة مبوب تونس



البلوكشاين هي واحدة من أحدث التكنولوجيات التي خلقت ثورة في حياتنا اليومية، والتي عملت على تبسيط ورقمنة عالم العقارات، وبالتالي توفير حلول آمنة وافتراضية.





فماهو البلوكشاين؟



هو دفتر لامركزي لجميع المعاملات عبر شبكة نظير إلى نظير (peer-to-peer). هذه التقنية تمكن المستخدمين من إجراء المعاملات دون الحاجة إلى إذن مسبق. كما يوحي الاسم بالإنقليزية، إذ أن "blockchain" عبارة عن سلسلة من الكتل المشفرة التي تحتوي على معلومات أو بيانات محددة. بعد القيام بالمعاملة، لا يمكن تعديل البيانات المسجلة في البلوكشاين لأن الكتل النهائية تتحقق فقط من المعاملات الأولية.



في عالم العقارات، ومنذ بداية القرن العشرين، لعب وكلاء العقارات دور الوسيط بين البائع والمشتري. تساعد قيام الوكيل بتسهيل المعاملات العقارية على إنشاء مستوى من الثقة بين الطرفين. فالوكيل خبير في القوانين والأنظمة. وبالتالي، فهو الوحيد الذي يضمن عملية الشراء أو البيع بالخبرة اللازمة.



لا يزال استخدام البلوكشاين في العقارات في بداياته مليئًا بالإمكانيات والوعود. إذ تقوم العديد من الشركات الناشئة برقمنة جميع معاملاتها العقارية لتصبح رقمية بالكامل من أجل تقليل تكاليف الوسطاء - بما في ذلك وكلاء العقارات والمصرفيون ، وبالتالي إلغاء الحاجة إلى عمليات التدقيق والتأمين ، كلما أمكن ذلك.





البلوكشاين والعقارات



توجد العديد من المزايا لاستخدام تقنية البكولشاين في العقارات. حتى أن بعض الخبراء في هذا المجال ، اعتبروا البلوكشاين "آلة الثقة".



هناك ثلاثة محاور مهمة تعمل البلوكشاين على تحسين عالم العقارات:

العقود الذكية:

العقد الذكي هو عقد ذاتي التنفيذ يحدد شروط الاتفاقية بين المشتري والبائع. تتم كتابة المصطلحات في سطور مبرمجة ومخزنة على شبكة البلوكشاين بحيث تكون موزعة وغير مركزية. ترصد شفرات البلوكشاين تنفيذ العقد وتتبع أي معاملة ويمكن رقمنة كل مستند متعلق بتوقيع العقد على البلوكشاين.



سهولة الوصول إلى الاستثمار العقاري

لطالما كان الاستثمار العقاري عملية حصرية وتستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب مشاركة العديد من الأشخاص في العملية وموارد مالية كبيرة.

وبفضل البلوكشاين، يمكن للعديد من الأشخاص شراء الرموز المرتبطة بالعقارات وامتلاكها بشكل مشترك ؛ في هذه الحالة ، نتحدث عن "الترميز" الذي يجعل العقارات سلعة أكثر سيولة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمالكين شراء أو بيع أسهمهم بسهولة بسعر أرخص وأسرع. لذلك، تجذب هذه العملية المزيد من المستثمرين والمشترين المحتملين إلى سوق العقارات اللامركزية.



نشر الإعلان بكل أمان

معظم خدمات قوائم العقارات المتاحة اليوم مملوكة للقطاع الخاص ولا تحتوي على قاعدة بيانات مركزية.

ومع ذلك، فإن تخزين قوائم العقارات في خادم واحد قائم على البلوكشاين يؤدي إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة وآمنة يمكن للجميع الوصول إليها. في الوقت نفسه ، ونظرًا لأنه يتم التحقق من البيانات وتخزينها بشكل آمن ، فلا يمكن للجهات الخارجية تعديلها عن طريق سرد المعلومات الاحتيالية.

لدى البلوكشاين القدرة على إحداث ثورة في جميع جوانب صناعة العقارات وإعادة تحديد أدوار اللاعبين في هذه الصناعة.

ومع ذلك، لا يزال تنفيذ هذه التكنولوجيا الناشئة اليوم بدائيًا ويتطلب المزيد من البحث والتطوير للتكيف مع الوضع الحالي للقطاع.







