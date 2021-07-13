تونس.. وصول 500 ألف جرعة لقاح كورونا من الإمارات والصين تقر هبة بـ 400 ألف جرعة لمواجهة تفشي الوباء

الأناضول -

تونس / عادل الثابتي - وصل تونس، الثلاثاء، طائرة إماراتية محملة بـ 500 ألف جرعة لقاح كورونا، فيما تعهدت الصين بإرسال 400 ألف جرعة لمساعدة البلاد في تخطي الأزمة التي تشهدها جراء تفشي الوباء.وذكر راديو "موزاييك" (خاص)، أن "طائرة تحمل على متنها 500 ألف جرعة لقاح فيروس كورونا مقدمة من دولة الإمارات وصلت تونس لدعم الجهود الطبية في البلاد".ونقل الراديو عن راشد محمد المنصوري سفير الإمارات لدى تونس قوله، "إن إرسال جرعات لقاحات كوفيد ــ 19 جاءت بتوجيهات القيادة الإماراتية في إطار دعم الشعب التونسي الشقيق لمواجهة الأوضاع الصحية التي تشهدها جراء جائحة كورونا".وفي سياق متصل قال السفير الصيني لدى تونس جانغ جيان قواه، الثلاثاء، إن بلاده "قررت منح تونس هبة جديدة بـ 400 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".وأضاف جيان قواه، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)، "أنه نظرا للوضع الوبائي الراهن في تونس واعتبارا لعلاقات الصداقة المتميزة بين البلدين ستهب الحكومة الصينية تونس شحنة جديدة من 400 ألف جرعة لقاح من أجل مساعدتها على مجابهة الوباء في أقرب وقت".وفي فبراير/ شباط الماضي أعلنت الرئاسة التونسية، أن الصين أبدت استعداها لمنحها 100 ألف جرعة من لقاح كورونا دون مقابل.ووفق بيانات رسمية تونسية قررت كل من تركيا والسعودية والجزائر إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس لمساعدتها في مواجهة انتشار سريع وخطير لفيروس كورونا.والجمعة، قالت وزارة الصحة التونسية إن البلاد تشهد "موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا" في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات.وأفادت وزارة الصحة التونسية، الإثنين، بتسجيل 106 وفيات و4310 إصابات بكورونا، إضافة إلى تعافي 7073 مريضا منه.وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 501 ألف و923؛ منها 16 ألفا و494 وفاة، و400 ألف و378 حالة تعاف.