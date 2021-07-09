السعودية: عيد الأضحى في 20 جويلية

وكالات -

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن وقفة عرفة ستكون في الـ 19 من جويلية وعيد الأضحى في الـ 20.ونقلت المحكمة عن دائرة الأهلة "عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، ويوم غدٍ السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غدٍ الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة"، وفق وكالة واس.وكانت المحكمة في السعودية دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.