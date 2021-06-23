الدبيبة وميركل يبحثان نتائج مؤتمر "برلين2" بشأن ليبيا

الأناضول -

بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نتائج مؤتمر "برلين 2".جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة مع ميركل في العاصمة برلين، بحضور وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون الرئيس عادل جمعة، وفق بيان للمكتب الإعلامي للدبيبة.وفي وقت سابق الأربعاء، عقد مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا، في العاصمة الألمانية، بمشاركة 15 دولة إضافة إلى 4 منظمات دولية.وأفاد البيان، بأن اجتماع الدبيبة وميركل "خُصّص لتقييم نتائج مؤتمر برلين الثاني وتطوير أوجه التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين"، دون تفاصيل أكثر.وأعرب رئيس الوزراء الليبي عن شكره لألمانيا على استضافتها لأعمال مؤتمري برلين الأول والثاني حول ليبيا.وفي يناير/ كانون الثاني 2020، استضافت برلين النسخة الأولى من المؤتمر بمشاركة دولية بهدف المساهمة في حل النزاع الليبي، وخرج المؤتمر ببنود كان أبرزها التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في البلاد.وفي وقت سابق الأربعاء، دعا الدبيبة في كلمة له في افتتاح المؤتمر، المجتمع الدولي لمساعدة بلاده على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم.فيما اتفق المشاركون في المؤتمر في ختام أعماله على ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا دون تأخر، وفق البيان الختامي للمؤتمر.وتدعم شركة "فاغنر" الأمنية الروسية ومرتزقة من السودان وتشاد مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، منذ عدوانه على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، وتنتشر بعدة نقاط في البلاد رغم إعلان وقف إطلاق النار.ومنذ أشهر، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.