برلمانيات الجزائر.. "حزب بوتفليقة" يفقد 7 مقاعد ويحتفظ بالصدارة

الأناضول -

فقدت "الجبهة الوطنية للتحرير" في الجزائر، الحزب الحاكم سابقا، 7 مقاعد برلمانية، مع احتفاظها بالصدارة، فيما عزز المستقلون حصادهم بـ6 مقاعد في المرتبة الثانية، بحسب النتائج الرسمية النهائية لانتخابات 12 يونيو/ حزيران الجاري.ففي إعلان بثه التلفزيون الرسمي، مساء الأربعاء، قال رئيس المجلس (المحكمة) الدستوري، كمال فنيش، إنه بعد دراسة الطعون المقدمة من طرف قوائم مستقلين وأحزاب سياسية طرأت تعديلات في توزيع المقاعد في عدة ولايات.وأفاد بأنه تم قبول 48 طعنا من أصل 361 تسلمها المجلس، ومن ثم جرى إلغاء وتصحيح نتائج الاقتراع في بعض الولايات.وأضاف أن حزب "جبهة التحرير الوطني" (الذي يترأسه الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة شرفيا)، جاء في الصدارة بـ98 مقعدا، ما يعادل 24.07 بالمائة من 407 هي إجمالي عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).وقبل أكثر من أسبوع، أظهرت نتائج رسمية مؤقتة حصول الجبهة على 105 مقاعد.وتقول القيادة الجديدة لـ"جبهة التحرير الوطني" إن الحزب طهّر صفوفه من المتورطين مع نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).بينما عزز "المستقلون" موقعهم كثاني قوة سياسية في البرلمان، بعد أن ارتفعت حصيلتهم من 78 مقعدا في النتائج المؤقتة، إلى 84 مقعدا بموجب النتائج النهائية (20.63 بالمائة).فيما ارتفع حصاد "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي) بواقع مقعد واحد، ليبلغ 65 مقعدا (15.97 بالمائة).كما أضاف "التجمع الوطني الديمقراطي" (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) مقعدا، ليصبح 58 مقعدا (14.25 بالمائة).وحافظ حزب "جبهة المستقبل" (محافظ) على عدد المقاعد نفسه، وهو 48 (11.79 بالمائة).كما حافظ حزب "جبهة العدالة والتنمية" (إسلامي) على مقعدين فاز بهما، بينما فقد حزب "حركة البناء الوطني" مقعدا واحد، لينخفض رصيده إلى 39 (9.58 بالمائة).وباحتساب مقاعد الأحزاب الإسلامية، وهي "حركة مجتمع السلم" و"حركة البناء الوطني" و"جبهة العدالة والتنمية"، فقد بلغت 106 مقاعد (بفقدان مقعد لـ"البناء الوطني" وزيادة آخر لـ"مجتمع السلم").وبينما حافظ حزب "صوت الشعب" (محافظ) على مقاعده، وهي ثالثة، فقد حزب "جبهة الحكم الراشد" (محافظ) مقعدا ليتراجع إلى مقعدين، وهي الحصيلة نفسها لكل من حزب "الحرية والعدالة" وحزب "الفجر الجديد" (لم يتغير رصيدهما).أما حزب "جبهة الجزائر الجديدة" ففقد المقعد الوحيد الذي حصل عليه حين إعلان النتائج المؤقتة.بالمقابل، فاز حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية" (محافظ) بمقعد واحد (لم يكن ضمن الأحزاب الفائزة)، وحافظ حزب "جيل جديد" (علماني) على مقعده الوحيد.وتجعل هذه النتائج الحكومة القادمة بين احتمالين، إما أن تكون مدعومة من كتل نيابية معارضة أو من كتلة تضم مستقلين وأحزاب موالية تعلن دعمها لرئيس البلاد، عبد المجيد تبون، لتشكيل أغلبية رئاسي.، وهو الاحتمال الأرجح حتى الآن.وستكون الحكومة المقبلة أول حكومة منبثقة عن انتخابات منذ أن استقال بوتفليقة من الرئاسة، في 2 أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.