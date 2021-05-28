الجمهوريون يعرقلون التحقيق في الاعتداء على الكابيتول

الأناضول -

عرقل النواب الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، مساعي للتحقيق في الهجوم الذي تعرض له مبنى الكونغرس "الكابيتول" مطلع العام 2021.ورفض الجمهوريون في المجلس، مشروع قانون للتحقيق في الهجوم على مبنى "الكابيتول" في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.وتطلب تمرير مشروع القانون 10 أصوات من الجمهوريين لتضاف إلى 50 للديمقراطيين لإتمام التصويت النهائي، فيما صوت 6 جمهوريين فقط لصالح تشكيل اللجنة.وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ميت رومني وليزا موركوفسكي وسوزان كولنز من بين الشخصيات التي تحدّت قيادة الحزب للتصويت لصالح إجراء تصويت نهائي بشأن اللجنة، التي تحظى بدعم من الرئيس جو بايدن وعدد من النواب الجمهوريين السابقين.وفي 20 مايو/أيار الجاري، أيد 252 من أعضاء مجلس النواب، تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس حينما هاجمه مؤيدون للرئيس السابق، دونالد ترامب.ومن بين الأعضاء المؤيدين 35 جمهوريا فقط من أصل 211 عضوا جمهوريا في المجلس، حسب المصدر ذاته.وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن في 6 يناير، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52.