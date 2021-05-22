الأهلي المصري في نصف نهائي أبطال إفريقيا

حجز الأهلي المصري أولى بطاقات العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، السبت، بعدما فرض نتيجة التعادل بهدف لمثله على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب دور الثمانية من المسابقة القارية.وسجل الأهلي أول أهداف اللقاء في الدقيقة 12، إثر ضربة ركنية نفذها أيمن أشرف لتصل إلى ياسر إبراهيم الذي حولها ببراعة داخل المرمى برأسية.وجاء الرد من صن داونز مع حلول الدقيقة 30، حيث تمكن المدافع موسى ليموسا من إدراك التعادل برأسية أخرى سكنت شباك محمد الشناوي.وكان الأهلي قد انتصر في الذهاب بهدفين نظيفين على ملعب "السلام"، الأسبوع الفائت، ليضمن بذلك تواجده في المربع الذهبي متفوقا بمجموع اللقاءين بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد.ويواجه الأهلي في نصف النهائي الفريق المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.​​​​​​​