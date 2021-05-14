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محافظة شرطة باريس تقرر حظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين دُعي إلى تنظيمها السبت

وزير الداخلية جيرالد دارمانان
Publié le Vendredi 14 Mai 2021 - 13:14 قراءة: 0 د, 49 ث
فرانس 24 - وافقت محافظة شرطة باريس مساء الخميس على طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين مرتقبة في العاصمة الفرنسية نهاية الأسبوع على خلفية النزاع مع إسرائيل خشية تكرار صدامات وقعت في ظروف مشابهة عام 2014.

ودعا ناشطون إلى التظاهر في حي "باربيس" بالدائرة الـ19 شمالي العاصمة الفرنسية احتجاجا على استخدام إسرائيل للقوة في قطاع غزة ردا على ضربات صاروخية تنفذها حركة حماس ضد الدولة العبرية.


وفي تغريدة على تويتر كتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان "طلبت من قائد شرطة باريس حظر الاحتجاجات السبت المرتبطة بالتوتر الأخير في الشرق الأوسط". وتابع "شهدنا في 2014 اضطرابات خطيرة في النظام العام"، داعيا قادة الشرطة في أنحاء فرنسا إلى اليقظة تحسبا لأي تظاهرات.

وفي تعميم، حض قادة الشرطة المحليين على ضمان "حماية أماكن العبادة والمدارس المراكز الثقافية والأعمال التجارية التابعة للجالية اليهودية". وخرجت عدة مظاهرات في فرنسا في تموز/يوليو 2014 للتنديد بهجوم إسرائيل على قطاع غزة.

وفي 19 تموز/يوليو 2014، تحدى الآلاف حظرا للتظاهر في باربيس ليتحول التجمّع إلى صدامات عنيفة تواصلت لساعات.



فرانس24/ أ ف ب

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 225763

Ahmed01  (France)  |Vendredi 14 Mai 2021 à 14h 00m |           
ما علاقة قضية الشعب الفلسطيني باليهودية ومعاداة السامية

إن هذا إلا الهذر والعمه ، ولن يزيد إلا في تعميق الهوة مع المواطنين الفرنسيين الذين يناصرون القضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة في العالم

Sayada  (France)  |Vendredi 14 Mai 2021 à 13h 51m |           
مذا ننتظر من بلد متصهين



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