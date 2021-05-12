الهند تتخطى عتبة 250 ألف وفاة بفيروس كورونا وخبراء يحذرون من أن "العدد الحقيقي أكبر"

فرانس 24 -

تخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الهند عتبة 250 ألفا حسبما أظهرته بيانات رسمية نشرت الأربعاء، في وقت يواصل فيه الوباء تفشيه في البلد الشاسع الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.وأعلنت وزارة الصحة الهندية أن 4205 أشخاص توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إلى 254 ألفا و197 العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة. أما العدد الإجمالي للإصابات فقد ارتفع إلى 23,3 مليونا.ورغم تراجع الوباء في المدن الكبرى على ما يبدو، ينتشر الفيروس في المناطق الريفية النائية الواسعة التي تضم ثلثي السكان في الهند.وفي هذا الشأن، حذر عديد من الخبراء من أن العدد الحقيقي للوفيات والإصابات يبقى أكبر من ذلك بكثير.وقال أنانت بهان الباحث المستقل في السياسة الصحية وأخلاقيات علم الأحياء إن "الوفيات أعلى بكثير مما تكشفه بياناتنا الرسمية". وأضاف أن أرقاما تتحدث عن "عدد أكبر بثلاث أو أربع مرات ستكون أقل من الواقع".من جهتها، صنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الهندي للفيروس "بي.1.617" بأنه "مثير للقلق"، خصوصا بسبب قدرته على الانتشار بشكل أكبر. وتعتبر هذه المتحورة أحد أسباب التفشي الهائل للوباء في الهند التي باتت أكبر بؤرة لفيروس كورونا في العالم.فرانس24/ أ ف ب