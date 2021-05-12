   Om Kalthoum - هو صحيح  

الهند تتخطى عتبة 250 ألف وفاة بفيروس كورونا وخبراء يحذرون من أن "العدد الحقيقي أكبر"

Photo İmtiyaz Khan /AA
Publié le Mercredi 12 Mai 2021 - 09:56 قراءة: 0 د, 55 ث
فرانس 24 - تخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الهند عتبة 250 ألفا حسبما أظهرته بيانات رسمية نشرت الأربعاء، في وقت يواصل فيه الوباء تفشيه في البلد الشاسع الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية أن 4205 أشخاص توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إلى 254 ألفا و197 العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة. أما العدد الإجمالي للإصابات فقد ارتفع إلى 23,3 مليونا.


ورغم تراجع الوباء في المدن الكبرى على ما يبدو، ينتشر الفيروس في المناطق الريفية النائية الواسعة التي تضم ثلثي السكان في الهند.

وفي هذا الشأن، حذر عديد من الخبراء من أن العدد الحقيقي للوفيات والإصابات يبقى أكبر من ذلك بكثير.

وقال أنانت بهان الباحث المستقل في السياسة الصحية وأخلاقيات علم الأحياء إن "الوفيات أعلى بكثير مما تكشفه بياناتنا الرسمية". وأضاف أن أرقاما تتحدث عن "عدد أكبر بثلاث أو أربع مرات ستكون أقل من الواقع".

من جهتها، صنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الهندي للفيروس "بي.1.617" بأنه "مثير للقلق"، خصوصا بسبب قدرته على الانتشار بشكل أكبر. وتعتبر هذه المتحورة أحد أسباب التفشي الهائل للوباء في الهند التي باتت أكبر بؤرة لفيروس كورونا في العالم.

فرانس24/ أ ف ب

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225674

BenMoussa  ()  |Mercredi 12 Mai 2021 à 10h 36m |           
مغالطة كبرى ربما تكون مبنية على جهل وقصور ذهني حاد او على تهويل مقصود وادعاء بطولات زائفة من فرنسا
فنسبة الاصابات في الهند 1.68 % اقل ست مرات من نسبة الاصابات في الولايات المتحدة (10.08 %) وخمس مرات اقل من نسبة الاصابات في فرنسا (8.87 %) وتضع الهند في المرتبة 110 عالميا وكذلك بالنسبة للوفايات فهي في المرتبة 111 عالميا بينما فرنسا في المرتبة 17 بالنسبة للاصابات والمرتبة 21 بالنسبة للوفايات
فلماذا الكذب والتدجيل



En continu

Toutes les news

الأربعاء 12 ماي 2021 | 30 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21°
 24° % 32 :الرطــوبة
تونــس 15°
6.69 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
24°-1527°-1529°-1625°-1629°-17
  • Avoirs en devises
    20837,1

  • (11 mai)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,33534 DT        1$ =2,74085 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mai)   959,6 MDT