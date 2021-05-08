الأمم المتحدة: قلقون من تصاعد العنف بالقدس ومحيطها

الأناضول -

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها "البالغ" من تصاعد التوترات والعنف في القدس ومحيطها، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وأحياء فلسطينية بالمدينة.جاء ذلك في تغريدة للمنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، نشرها السبت، على حسابه بموقع تويتر.وقال وينسلاند: "أدعو الجميع إلى التصرف بمسؤولية والحفاظ على الهدوء".وأضاف "يجب على الجميع احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس القديمة من أجل السلام والاستقرار".ودعا المنسق الأممي "القادة السياسيين والدينيين إلى التدخل الفوري"، دون مزيد من التفاصيل.وشهدت باحات المسجد الأقصى ومصلياتها مساء الجمعة، "اعتداءات" إسرائيلية متواصلة على المصلين، بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت على المصلين وفق شهود عيان.وذكر الشهود أن القوات الإسرائيلية " اعتدت على النساء المتواجدات في ساحة مصلى قبة الصخرة، وأطلقت نحوهن قنابل الصوت".كما اعتدت الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية,وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في الأقصى وفي الشيخ جراح وباب العامود عن إصابة 205، وكانت "معظم الإصابات في الوجه والعين والصدر بالرصاص المطاطي"، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.