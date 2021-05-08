   Abdelhalim - فاتت جنبنا  

الأمم المتحدة: قلقون من تصاعد العنف بالقدس ومحيطها

Pixabay
Publié le Samedi 08 Mai 2021 - 10:41 قراءة: 0 د, 51 ث
الأناضول - أعربت الأمم المتحدة عن قلقها "البالغ" من تصاعد التوترات والعنف في القدس ومحيطها، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وأحياء فلسطينية بالمدينة.

جاء ذلك في تغريدة للمنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، نشرها السبت، على حسابه بموقع تويتر.


وقال وينسلاند: "أدعو الجميع إلى التصرف بمسؤولية والحفاظ على الهدوء".

وأضاف "يجب على الجميع احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس القديمة من أجل السلام والاستقرار".

ودعا المنسق الأممي "القادة السياسيين والدينيين إلى التدخل الفوري"، دون مزيد من التفاصيل.

وشهدت باحات المسجد الأقصى ومصلياتها مساء الجمعة، "اعتداءات" إسرائيلية متواصلة على المصلين، بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت على المصلين وفق شهود عيان.

وذكر الشهود أن القوات الإسرائيلية " اعتدت على النساء المتواجدات في ساحة مصلى قبة الصخرة، وأطلقت نحوهن قنابل الصوت".

كما اعتدت الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية,

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في الأقصى وفي الشيخ جراح وباب العامود عن إصابة 205، وكانت "معظم الإصابات في الوجه والعين والصدر بالرصاص المطاطي"، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225460

Afarit  (Tunisia)  |Samedi 08 Mai 2021 à 10h 46m |           
أين صبي نتنياهو الذي خدعنا وتسلق للحكم
" نحن في حالة حرب مع الصهاينة"
" التطبيع خيانة"

"أيقظوه من سباته العمْري"






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