فيروس كورونا: دعم دولي للمقترح الأمريكي بوقف العمل ببراءات اختراع اللقاحات

فرانس 24 -

خبر سيء لكبرى شركات الأدوية

توسع الدعم الدولي الخميس للمقترح الأمريكي بوقف العمل ببراءات اختراع لقاحات فيروس كورونا التي توجد حاجة ماسة لها، في وقت سجلت الهند عددا قياسيا من الوفيات والإصابات جراء الموجة الوبائية التي تجتاحها.تواجه الدول الغنية اتهامات بتكديس الجرعات بينما تكافح الدول الفقيرة لإطلاق برامج التطعيم وتطويرها، ففي حين يتفشى الفيروس في كلّ الدول النامية تعمل أوروبا والولايات المتحدة على تخفيف القيود الصحية.تحت الضغط الشديد لتخفيف حماية حقوق الملكية، قالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي في بيان الأربعاء إن واشنطن "تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات كوفيد-19".وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء بما وصفه بأنه "قرار تاريخي" للولايات المتحدة.كما أشاد الاتحاد الإفريقي بالموقف الذي وصفه بأنه "تعبير ملحوظ عن الريادة".لكن في أوروبا، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تردد في التنازل عن براءات الاختراع، لكنها قالت الخميس إن بروكسل مستعدة لمناقشة الاقتراح.وعبرت الحكومة الألمانية الخميس عن تحفظات شديدة بشأن الاقتراح وشددت على ضرورة أن تبقى البراءات "محمية".وقالت متحدثة باسم الحكومة لوكالة الأنباء الفرنسية إن "حماية الملكية الفكرية هي مصدر الابتكار ويجب أن تظل كذلك".رغم ذلك، أظهرت عواصم أخرى حماسة للفكرة بينها باريس وروما وفيينا، إضافة إلى رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويلا.وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا "علمنا هذا الوباء أنه لا يمكننا الانتصار إلا معا".كما أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة التنازل عن حماية براءات الاختراع للقاحات، في وقت سجلت روسيا لقاحا جديدا من جرعة واحدة باسم "سبوتنيك لايت".في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال دبلوماسي غربي قريب من النقاشات حول براءات الاختراع في منظمة التجارة العالمية إنه توجد حاليا ضغوط سياسية كبيرة على الدول لدعم الاقتراح.لقي الاقتراح معارضة من منظمة تمثل شركات أدوية كبرى، ووصفت الموقف الأمريكي بأنه "مخيب للآمال" محذرة من أن الأمر قد يعيق الابتكار.وتراجعت الخميس بعد إعلان الولايات المتحدة أسهم شركات تصنيع اللقاحات المدرجة في آسيا.يقول مؤيدو الاقتراح إن تخفيف قيود براءات الاختراع سيحفز إنتاج لقاحات منخفضة التكلفة، ما يساعد البلدان الفقيرة التي تكافح من أجل تحصين شعوبها.ويجادل المعارضون أن الخطوة ستضر بحقوق الملكية الفكرية وتضعف حافز الربح، وتؤثر في النهاية على البحث والابتكار في مجال الأدوية.وقالت شركتا بايونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية إن حماية براءات الاختراع لا تعيق إنتاج أو إمداد لقاحات كوفيد، وإلغاءها لن يؤدي إلى زيادة عدد الجرعات على المديين القصير والمتوسط.فقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة فايز ألبرت بورلا في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن "المشكلة هي أنه لا توجد منشآت في العالم غير تلك التي يمكننا بناؤها" قادرة على إنتاج لقاح الشركة، مستنكرا "التصريحات ذات الدوافع السياسية".تقود الهند المعركة للسماح لمزيد من صانعي الأدوية بإنتاج اللقاحات، حيث تواجه طفرة وبائية أدت إلى وفاة مرضى في الشوارع على أبواب المستشفيات بسبب نقص الأسرة والأكسجين الطبي.أعلنت نيودلهي الخميس عما يقرب من 4 آلاف وفاة جراء الفيروس وأكثر من 412 ألف إصابة، وكلاهما رقمان قياسيان جديدان قوضا الآمال في تراجع الطفرة الكارثية بعد أيام شهدت انخفاض عدد الإصابات.فرانس24/ أ ف ب