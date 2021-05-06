رياض الشعيبي: "النهضة" ترحب بقبول سعيّد للحوار الوطني

الأناضول -

وفق رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة "النهضة" في تصريحات خاصة بالأناضول

اعتبرت حركة "النهضة"، الأربعاء، أن قبول الرئيس قيس سعيد بالحوار الوطني خطوة إيجابية، معبرة عن ترحيبها به.وقال رياضي الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة "النهضة" (54 مقعد من مجموع217 في البرلمان) للأناضول، إن قبول سعيد بالحوار هو "خطوة إيجابية".وأضاف: "نرحب بالإشارات الإيجابية التي صدرت عن رئيس الدولة لقبوله بالحوار ونتمنى أن تتطور إلى عمل فعلي في الواقع".وخلال استقباله زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب ( ناصرية 15 نائبا)، الثلاثاء، بقصر قرطاج أعرب سعيد، عن استعداده لحوار وطني "كي تخرج تونس من الوضع الراهن".لكنه استدرك قائلا، إن "هذا الحوار لا بد أن يكون مختلفا عمّا عرفته تونس في الأعوام الماضية، ويجب البحث عن حلول جدّية لقضايا الشعب".وتابع الشعيبي: "منذ البداية كنا نطالب بالحوار بين كل مؤسسات الدولة وكل القوى السياسية الاجتماعية الفاعلة".وزاد: "ليس هناك إشكال في التحفظات التي يعبّر عنها رئيس الجمهورية باعتبارها تعكس جزءا من وجهة نظره وقراءته للمشهد السياسي".وأضاف بالقول: "الآن الظروف أفضل في تشجيع الأطراف على المشاركة في حوار سياسي ووطني حول القضايا الوطنية المهمة التي تمر بها البلاد".وبجانب أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة "كورونا"، تعاني تونس أزمة سياسية، إذ تسود خلافات بين رئيس البلاد قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخيرة في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه مشيشي.وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) مبادرة لإجراء حوار وطني للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في تونس، إلا أن الحوار لم ينطلق إلى حد الآن.