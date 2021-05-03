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تشاووش أوغلو وأكار يلتقيان الدبيبة في طرابلس

Photo Cem Ozdel
Publié le Lundi 03 Mai 2021 - 17:07 قراءة: 0 د, 28 ث
الأناضول - طرابلس-

حضر اللقاء من الجانب التركي رئيس الأركان يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أفكان آلا..



التقى وزيرا الخارجية والدفاع التركيين، مولود تشاووش أوغلو وخلوصي أكار، رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، الإثنين.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، رئيس الأركان يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أفكان آلا.

واستغرق اللقاء المغلق الذي جرى في مقر رئاسة الوزراء، نحو ساعة.

وعقب الاجتماع على مستوى الوفود بين الجانبين التركي والليبي، التقى أكار والدبيبة مجددا في لقاء منفصل، حضره غولر وفيدان.

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