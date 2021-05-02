وكالات -

عاد أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض الأحد في مركبة تابعة لشركة "سبايس إكس" بعدما أمضوا في الفضاء أكثر من 160 يوماً.وهبطت الكبسولة التي حملتهم الساعة 2,56 فجراً بالتوقيت المحلي في خليج المكسيك (06,56 بتوقيت غرينتش) قبالة مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة) بعد رحلة من محطة الفضاء الدولية استغرقت ست ساعات ونصف، بحسب ما أظهرت المشاهد التي بثها جهاز بحث على ارتفاع عالٍ تابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).وتولت قوارب انتشال الكبسولة ورواد الفضاء العائدين. وافادت "ناسا" بأن الرواد الأربعة وهم ثلاثة أميركيين وياباني أكدوا أنهم في صحة جيدة.