بايدن يستعد لتصنيف "المذابح" بحق الأرمن "إبادة جماعية"

فرانس 24 -

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان الجمعة خلال اتصال هاتفي أنه يعتزم الاعتراف بأن مذابح وتهجيرا قسريا تعرض لها الأرمن في 1915 هي "إبادة جماعية".وتحدثت ناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة عن "إعلان" منتظر السبت حول "الإبادة الأرمنية"، مؤكدة بذلك قرار جو بايدن الذي وعد قبل الانتخابات بمبادرة في هذا الملف.وفي اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، عبر بايدن عن رغبته في "علاقة ثنائية بناءة مع توسيع مجالات التعاون والإدارة الفعالة للخلافات". ولم يأت البيان على ذكر الخلاف بشأن القضية الأرمنية.وذكرت مسؤولة في وزارة الخارجية في وقت لاحق أن استخدام عبارة "الإبادة الجماعية للأرمن" لا يعني أن هناك تغييرا من جانب الولايات المتحدة أو أن تغييرات ستأتي من البيت الأبيض.من جهتها، اكتفت أنقرة بالإشارة إلى "الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية" وأهمية "تنمية التعاون".وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق الجمعة إن الرئيس جو بايدن تحدث هاتفيا إلى الرئيس التركي في أول اتصال مباشر بين زعيمي الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي اللتين توترت العلاقات بينهما بشدة.وتم الاتصال الهاتفي الذي طال انتظاره بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تنصيب بايدن وهو تأخير يعتبر على نطاق واسع جفوة لأردوغان الذي قامت بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب علاقة قوية.فرانس24/ أ ف ب