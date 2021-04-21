مانشستر سيتي ينسحب من دوري السوبر الأوروبي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قراره الرسمي بالانسحاب من دوري السوبر الأوروبي، عبر بيان رسمي أصدره النادي، الثلاثاء.وجاء في بيان متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز: "يستطيع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم أن يؤكد اتخاذه رسميا لإجراءات الانسحاب من المجموعة التي تضع خططا لدوري السوبر الأوروبي".وأوضحت مصادر إعلامية في إنجلترا أن ناديا تشيلسي وتوتنهام هوتسبير يستعدان للانسحاب بدورهما من البطولة، لكن دون صدور أي بيان رسمي بهذا الخصوص.ويأتي قرار إدارة السيتي بعد تزايد الضغوط الجماهيرية والرسمية من قبل الاتحادات الأوروبية لرفض المسابقة وتأييدهم لاستمرار العمل بتطوير مسابقة دوري أبطال أوروبا.وفي سياق مُتصل، رحب ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بقرار انسحاب مانشستر سيتي دوري السوبر الأوروبي، بعدما كان النادي الإنجليزي أحد مؤسسيها.وقال تشيفرين في تصريحات تناقلتها العديد من الصحف والمواقع العالمية: "أود أن أرحب بعودة مانشستر سيتي الى عائلة الاتحاد الأوروبي، أظهروا ذكاءً كبيرًا ونحن سعداء ونطلع للتعامل معهم مستقبلا".ويشهد عالم المستديرة حالة من الترقب بعد أن أعلن 12 ناديا تأسيس دوري السوبر الأوروبي ليحل محل دوري أبطال أوروبا، وهو ما رفضته مختلف الاتحادات وعلى رأسها الاتحادان الدولي والأوروبي.والأندية المؤسسة للبطولة الجديدة هي، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام هوتسبير (إنجلترا)، ويوفنتوس وإي سي ميلان وإنتر ميلان (إيطاليا).