كرة القدم الأوروبية: فيفا وويفا والاتحادات الوطنية تبدي معارضة شديدة لبطولة "دوري السوبر"

فرانس 24 -

عائدات ضخمة للدوري الجديد

الويفا تتوعد الفرق واللاعبين المشاركين في "الدوري الجديد" محليا ودوليا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم :"دوري السوبر" مثير للسخرية ويعكس مصلحة ذاتية

بوريس جونسون يحمل الأندية المسؤولية وماكرون يشكر الفرق الفرنسية الرافضة للمشروع

الأندية المشاركة في السوبر تأمل في البقاء في المنافسات الأخرى

وقريبا "دوري السوبر للسيدات"

الفيفا: استياء ورفض تنظيم "دوري السوبر"

رفض من الأندية الألمانية والفرنسية

اتحاد كرة القدم للمحترفين في فرنسا والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعارضان

الاتحاد الإنكليزي يعارض المشروع ويعتبره "تهديدا" للكرة الإنكليزية

رابطة الأندية الأوروبية تعارض بشدة "دوري السوبر"

لا يزال خبر إعلان 12 فريقا من أهم الأندية الأوروبية لكرة القدم إطلاقهم مسابقة "دوري السوبر" يثير ردود الفعل على أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية وحتى الهيئات السياسية.وستقوم الأندية المؤسسة: ميلان وإنتر ويوفنتوس (إيطاليا)، أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة (إسبانيا)، وأرسنال وليفربول وتشلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام (إنكلترا) بإدارة هذه البطولة.وستحصل الفرق المشاركة على 3,5 مليار يورو (4,19 مليار دولار) لدعم خططها الاستثمارية ومواجهة تحديات فيروس كورونا. وبحال تأكيد هذا الرقم، سيوفر عائدات أعلى من كل مسابقات الاتحادات الأوروبي (دوري الأبطال، أوروبا ليغ والسوبر الأوروبي) البالغة 3,2 مليار يورو من عائدات النقل التلفزيوني لموسم 2018-2019، قبل جائحة كورونا.واتُهمت الأندية المؤسسة الرازحة تحت الديون والحجم الهائل لرواتب نجومها في ظل أزمة فيروس كورونا، على الفور بالجشع وتم تهديدها بالمعاقبة الدولية.وأشارت الأندية إلى أنه سيتم الإعلان عن ثلاثة أعضاء مؤسسين آخرين، مع وجود خمسة أماكن أخرى تمنح من خلال نظام تأهل سنويا، على أن تبدأ النسخة الافتتاحية "في أقرب وقت ممكن عمليا". وسيضمن الأعضاء المؤسسون الـ15 تأهلهم كل موسم.وحتى قبل الإعلان الرسمي عن تنظيم هذه المسابقة،أعلن الاتحاد الأوروبي واتحادات كرة القدم في الدول الثلاث للأندية المشاركة (إسبانيا، إيطاليا وإنكلترا) أنه سيتم منع الأندية من المشاركة في الدوريات المحلية ودوري أبطال أوروبا.وأشار ويفا إلى أن الأندية المعنية "ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يُحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".ويتجه ويفا الإثنين خلال اجتماع لجنته التنفيذية الى إضفاء الطابع الرسمي على الإصلاحات المتعلقة بمسابقة دوري الأبطال.ومن المقرر أن يتم إصلاح مرحلة المجموعات في دوري الأبطال أوروبا بشكل كامل، مع رفع عدد الأندية من 32 الى 36 وإدخال ما يسمى بـ"النظام السويسري" المستوحى من لعبة الشطرنج، إذ تلعب الأندية 10 مباريات في مرحلة المجموعات عوضا عن نظام الست القائم حاليا والذي يقسم الأندية إلى ثماني مجموعات من أربعة فرقووصف الاتحاد القاري والاتحادات الوطنية الثلاثة عملية الانفصال بأنها أمر "مثير للسخرية". وأضاف الويفا في بيان أنه "في حال حدوث ذلك، نود أن نكرر أننا وكذلك الاتحاد الدولي للفيفا وكل الاتحادات الأعضاء، سنبقى متحدين في جهودنا لوقف هذا المشروع الساخر، وهو مشروع يقوم على المصلحة الذاتية لعدد قليل من الأندية في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى".وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي في بيان أنه "يمكن لعشاق أي ناد في إنكلترا وكل أنحاء أوروبا أن يحلموا حاليا بأن فريقهم قد يصعد إلى القمة ويلعب ضد الأفضل". وأضافت "نحن نؤمن بأن مفهوم الدوري السوبر قد يدمر هذا الحلم".وانتقد قادة سياسيون الأندية المعنية، إذ قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتعين عليهم "الرد على جماهيرهم".وأضاف جونسون أنه "تجب على الأندية المشاركة الاستجابة لمشجعيها ومجتمع كرة القدم الأوسع قبل اتخاذ أي خطوات أخرى".كما انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا المخطط. وقال قصر الإليزيه إن "رئيس الجمهورية يرحب بموقف الأندية الفرنسية الرافض للمشاركة في مشروع الدوري السوبر الأوروبي الذي يهدد مبدأ التضامن والجدارة الرياضية".وانتقد ليوناني مارغاريتيس سخيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلفة بالترويج لأسلوب الحياة الأوروبية المشروع "يجب أن ندافع عن نموذج أوروبي للرياضة تحركه القيم ويقوم على التنوع والشمول".وتابع دون أن يعلن عن أي اجراء لمنع "الانشقاق": "لا يوجد مجال لحصر هذه المسابقة الجديدة بالأندية المعدودة الثرية التي ترغب في قطع الروابط مع كل ما تمثله الاتحادات: الدوريات الوطنية، الصعود والهبوط ودعم كرة القدم الهواة على مستوى القاعدة". ورأى أن "العالمية، الشمول والتنوع عناصر أساسية للرياضة الأوروبية وطريقة حياتنا الأوروبية".وقالت الأندية الـ12 في بيانها إن المجموعة الجديدة "تتطلّع" إلى "إجراء" محادثات مع الاتحادين الأوروبي والدولي (فيفا)، وإن المباريات ستقام في بحر الأسبوع للسماح للفرق بالاستمرار في اللعب في الدوريات المحلية.كما أشارت الأندية المشاركة إلى أنه سيتم إنشاء "الدوري السوبر" للسيدات.إذ جاء في البيان : "في أقرب وقت ممكن ، بعد انطلاق منافسات الرجال، سيتم إطلاق دوري السوبر للسيدات للمساعدة في تطوير كرة القدم النسائية والمضي قدما بشكل لم يسبق له مثيل".وقال رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز أول رؤساء "دوري السوبر" إن "كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة في العالم التي تضم أكثر من أربعة مليارات مشجع، ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي الاستجابة لرغباتهم".لكن فيفا أعرب عن "استيائه" من الإعلان، قائلا في بيان إنه "في ظل هذه الخلفية، لا يمكن لفيفا إلا أن يعبر عن رفضه للدوري السوبر خارج هياكل كرة القدم الدولية وعدم احترامها للمبادئ".وقال الرئيس المساعد لمانشستر يونايتد جويل غلايزر الذي سيكون نائبا لرئيس الدوري السوبر إنه "من خلال الجمع بين أعظم الأندية واللاعبين في العالم للعب مع بعضهم البعض طوال الموسم، سيفتح الدوري الممتاز فصلا جديدا لكرة القدم الأوروبية".ولن تكون الأندية الفرنسية أو الألمانية جزءا من "دوري السوبر". وقال "ويفا" في بيانه "نشكر تلك الأندية في الدول الأخرى، خصوصا الأندية الفرنسية والألمانية، التي رفضت الانضمام".وأضاف "ندعو كل محبي كرة القدم والمشجعين والسياسيين للانضمام إلينا في النضال ضد مشروع مماثل إذا ما تم الإعلان عنه. هذه المصلحة الذاتية المستمرة لعدد قليل من الناس متواصلة منذ وقت طويل. هذا يكفي".وأصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم واتحاد كرة القدم للمحترفين بيانا مشتركا: "إلى جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يتخذ اتحاد كرة القدم للمحترفين والاتحاد الفرنسي لكرة القدم موقفا حازما ضد مشروع يهدد هيكل كرة القدم الأوروبية بأكمله. وستؤدي أحلام أقلية مهيمنة إلى اختفاء النظام الأوروبي الذي سمح لكرة القدم بتطور غير مسبوق في القارة الأوروبية. كما يضع هذا المشروع حدا لنظام قائم على الجدارة الرياضية والذي تمكن من وضع آليات للتضامن مع جميع الاتحادات الأوروبية. ويتذكر الاتحادان الفرنسيان أن أساس البطولات المحلية يساهم في تطوير كرة القدم بأكملها.اتخذ الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بدوره موقفا رسميا ضد هذا المشروع، وأكد أنه "لن نسمح بإقامة مسابقة من شأنها الإضرار بكرة القدم الإنكليزية وسنتخذ أي إجراء قانوني ضروري لحماية المصلحة العامة لكرة القدم".كما أعلنت رابطة الأندية الأوروبية أنها "تعارض بشدة" "الدوري السوبر"، فيما أعلن يوفنتوس أن رئيسه أندريا أنييلي الذي يرأس أيضا الرابطة استقاله من منصبه في الرابطة. والجدير بالذكر أن اثنين من طرفي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي، ليسا من بين الفرق الأوروبية الكبيرة التي أعلن مشاركتها، لكن حاول المؤسسون ضمهما إليها بحسب مصدر مطلع على الملف.فرانس24/ أ ف ب