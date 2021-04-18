سان جيرمان يقترب من الصدارة بفوزٍ مثير على سانت إيتيان

حقق باريس سان جيرمان فوزا مثيرا على حساب ضيفه سانت إيتيان، بثلاثة أهداف لاثنين، الأحد، ضمن الجولة 33 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ 1".وقدم سان جيرمان مباراة هجومية منذ البداية وسيطر على مجريات اللعب في أغلب الفترات، لكنه فشل في ترجمة أفضليته إلى أهداف، ليتمكن سانت إيتيان من التقدم بهدف مباغت جاء عند الدقيقة 77 بأقدام الغابوني دينس بوانغا.وتدارك سان جيرمان الموقف سريعا ونجح عبر نجمه كليان مبابي في تسجيل هدف التعادل بعد دقيقتين فقط، ثم عاد ذات اللاعب ليمنح الأفضلية للباريسيين بهدف ثان من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 87.وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت المحتسب بدل ضائع من زمن اللقاء، حيث خطف سانت إيتيان هدف ثان عدل به المهاجم رومان هاموما الكفة، قبل أن يُعيد الأرجنتين ماورو إيكاردي فريقه سان جيرمان للتقدم بهدف ثالث جاء معه الانتصار في اللحظات الأخيرة.وبات في رصيد باريس سان جيرمان 69 نقطة يحتل بها المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر ليل، فيما توقف رصيد سانت إيتيان عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر. ​​​​​​​