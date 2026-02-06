Babnet   Latest update 07:10 Tunis

تعزيز التعاون التونسي السنغالي في القطاع الطاقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69858051da05b7.89143465_nihkoqegljfmp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 06:35 قراءة: 0 د, 52 ث
      
مثل تعزيز التعاون التونسي السنغالي في القطاع الطاقي، محور لقاء كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، يوم الخميس، بوزير الطاقة والنفط والمناجم السنغالي "بيرامي سوليي ديوب".

وتطرق الاجتماع الذي حضره سفير تونس بالسنغال رشيد سعيداني، إلى عدة محاور ذات الإهتمام المشترك أبرزها تبادل الخبرات في مشاريع الطاقات النظيفة إلى جانب دراسة إمكانية بعث مشاريع مشتركة في المجال، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الطاقة والمناجم.


وأشاد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، بالتعاون المثمر بين البلدين مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدا أهمية استغلال فرص الاستثمار المتاحة خاصة في ظل مكانة السنغال باعتبارها منصة اقتصادية هامة في غرب إفريقيا مع ايلاء الأهمية للمشاريع ذات الأولية التي تجمع البلدين خاصة في مجال الطاقات المتجددة، بما يدعم الانتقال الطاقي في غرب إفريقيا.


ومن جانبه، نوه الوزير السنغالي بعراقة العلاقات التي تربط البلدين، مشيرا إلى ضرورة توطيدها بما يلبي تطلعات البلدين.

يشار إلى أن السنغال تعد شريكًا أساسيا لتونس في عدة قطاعات صناعية على غرار الصناعات الغذائية والصيدلانية لتشمل أيضا أيضا القطاع الطاقي من خلال اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ونظيرتها السنغالية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323228

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 فيفري 2026 | 18 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:52
15:26
12:40
07:17
05:49
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
17°-10
17°-8
15°-10
13°-10
  • Avoirs en devises 25750,5
  • (05/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37365 DT
  • (05/02)
  • 1 $ = 2,87106 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/02)     1604,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/02)   27334 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio
Babnet

مقالات رأي >>