مثل تعزيز التعاون التونسي السنغالي في القطاع الطاقي، محور لقاء كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، يوم الخميس، بوزير الطاقة والنفط والمناجم السنغالي "بيرامي سوليي ديوب".وتطرق الاجتماع الذي حضره سفير تونس بالسنغال رشيد سعيداني، إلى عدة محاور ذات الإهتمام المشترك أبرزها تبادل الخبرات في مشاريع الطاقات النظيفة إلى جانب دراسة إمكانية بعث مشاريع مشتركة في المجال، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الطاقة والمناجم.وأشاد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، بالتعاون المثمر بين البلدين مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدا أهمية استغلال فرص الاستثمار المتاحة خاصة في ظل مكانة السنغال باعتبارها منصة اقتصادية هامة في غرب إفريقيا مع ايلاء الأهمية للمشاريع ذات الأولية التي تجمع البلدين خاصة في مجال الطاقات المتجددة، بما يدعم الانتقال الطاقي في غرب إفريقيا.ومن جانبه، نوه الوزير السنغالي بعراقة العلاقات التي تربط البلدين، مشيرا إلى ضرورة توطيدها بما يلبي تطلعات البلدين.يشار إلى أن السنغال تعد شريكًا أساسيا لتونس في عدة قطاعات صناعية على غرار الصناعات الغذائية والصيدلانية لتشمل أيضا أيضا القطاع الطاقي من خلال اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ونظيرتها السنغالية.