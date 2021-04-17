تشيكيا تطرد 18 دبلوماسيا روسيا... على خلفية دورهم في انفجار وقع عام 2014 بالبلاد

الأناضول -

أعلن رئيس وزراء تشيكيا، أندريه بابيش، السبت، أن بلاده قررت طرد 18 دبلوماسيا روسيا لدورهم في انفجار وقع بالبلاد عام 2014.وذكر بابيش في بيان أن الدبلوماسيين الروس الـ 18 يعملون لمصلحة المخابرات الروسية، وهناك شكوك جدية بضلوعهم في تفجير مستودع ذخيرة بمنطقة جنوب مورافيا عام 2014.وأوضح أن نائبه يان هاماتشك أبلغ قرار ترحيل الدبلوماسيين إلى سفارة روسيا في براغ، مبينا أنه أعلم الرئيس التشيكي ميلوش زيمان بقرار رئاسة الوزراء.وأضاف أنه طُلب من الدبلوماسيين الروس مغادرة تشيكيا في غضون 48 ساعة.وفي 2014، وقع انفجار في منطقة جنوب مورافيا، أسفر عن مقتل شخصين، وإجلاء المئات من المنطقة.