تحسبا لملء سد النهضة.. السودان يحجز المياه في خزان جبل أولياء

الأناضول -

أعلن السودان، السبت، البدء في حجز المياه بخزان "جبل أولياء"، جنوبي العاصمة الخرطوم، تحسبا للملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، في يوليو/تموز المقبل.جاء ذلك في بيان لمدير إدارة الخزانات بوزارة الري والموارد المائية، معتصم العوض، اطلعت عليه الأناضول.وقال العوض: "الإدارة ستبدأ في حجز حوالي 600 مليون متر مكعب بخزان جبل أولياء، عقب انتهاء فترة تفريغ الخزان، لضمان استمرار العمل بمحطات الطلمبات (ضخ المياه) على النيل الأبيض والنيل الرئيسي لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة".وأضاف أن ذلك "ضمن تحسبات الدولة لأي إجراء أحادي من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل".وأوضح أن "وزارة الري عملت وفق دراسات فنية على تغيير سياسة تشغيل الخزانات، هذا العام لمقابلة تأثيرات سد النهضة المتوقعة".وخزان جبل أولياء، هو سد حجري على نهر النيل الأبيض بالسودان، يقع على بعد 44 كيلو مترا جنوب الخرطوم، وأنشئ عام 1937.وتتفاقم أزمة "سد النهضة" الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات الفنية بينهم والتي بدأت منذ نحو 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على التوالي.