المغرب تتسلم قريبا 10 ملايين جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني

الأناضول -

الرباط/ أحمد بن الطاهر - أعلن المغرب الأربعاء، عن قرب تسلمه عشرة ملايين جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).جاء ذلك في تصريح للحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، أدلى به للقناة الأولى الحكومية.وقال المالكي: "تباحثت اليوم مع رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، لي زهاسهو، عبر تقنية المناظرة المرئية، وأكد لي أن المغرب سيستفيد قريبا من 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا".وزاد: "ستحرص الصين على تزويدنا بالعشر ملايين جرعة، خلال شهري أبريل/أبريل الجاري ومايو/أيار المقبل".وتابع: "ناقشنا ضرورة تسريع تنفيذ بعض الاتفاقيات بين البلدين، خاصة إحداث شركة خاصة لإنتاج اللقاح المضاد لكورونا، للاستهلاك الداخلي، وللتسويق للشعوب الإفريقية".وكان المغرب، تسلم في 7 مارس/ آذار الماضي، الدفعة الرابعة من لقاح "سينوفارم"، تحتوي على نصف مليون جرعة.ووصل مجموع الجرعات التي تلقاها المغرب من اللقاحين الصيني والبريطاني، 8.5 مليون جرعة.وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، صرح وزير الصحة خالد آيت الطالب، بأن المغرب تعاقد على شراء 65 مليون جرعة من لقاحي "أسترازينيكا" و"سينوفارم".فيما أصدر الملك محمد السادس، خلال الشهر ذاته، قرارا باعتماد مجانية التلقيح ضد كورونا لجميع المواطنين، حيث بدأت حملة التطعيم في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.ووفق آخر حصيلة رسمية مساء الأربعاء، بلغت إصابات كورونا في المغرب، 499 ألفا و688، منها 8 آلاف و867 وفاة، و486 ألفا و349 حالة تعاف.كما وصل عدد المستفيدين من التطعيم إلى 4 ملايين و410 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا، في وتيرة تطعيم تعد من بين الأسرع في العالم. ​​​​​​​