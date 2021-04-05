مانشستر يونايتد يقلب تأخره أمام برايتون إلى انتصار مستحق

حقق مانشستر يونايتد فوزا مستحقا على ضيفه برايتون بعد أن قلب تأخره إلى تقدم بهدفين لواحد، الأحد، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وجد أصحاب الأرض أنفسهم متأخرين بالنتيجة عند الدقيقة 13 بهدف أحرزه لاعب اليونايتد السابق وبرايتون الحالي داني ويلبيك، الذي حول برأسه كرة عرضية ردها الحارس لتعود إلى اللاعب ذاته ويكملها داخل المرمى.وانتظر "الشياطين الحمر" إلى غاية الدقيقة 62 حتى تمكن المهاجم ماركوس راشفورد من تعديل الكفة لفريقه، بعدما تابع تمريرة من برونو فيرنانديز في الشباك.ومع حلول الدقيقة 83، ترجم ماوسن غرينوود أفضلية اليونايتد إلى هدف ثان سجله بكرة رأسية غالطت الحارس والمدافعين.وبات في رصيد مانشستر يونايتد 60 نقطة عزز بها مركزه الثاني، فيما تجمد رصيد برايتون عند 32 نقطة في المركز السادس عشر.