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السودان يبلغ نهائيات أمم إفريقيا رفقة غانا

Publié le Dimanche 28 Mars 2021 - 20:53 قراءة: 0 د, 40 ث
بلغ منتخب السودان نهائيات أمم إفريقيا رسميا عقب تغلبه على ضيفه ومنافسه المباشر منتخب جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، الأحد، ضمن الجولة الختامية من التصفيات.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة وتمكنوا من افتتاح باب التسجيل مُبكرا عن طريق هدف أحرزه المهاجم سيف تيري بعد أربع دقائق فقط من البداية.


وتواصل المد الهجومي لـ"صقور الجديان" إلى أن نجح محمد عبد الرحمن يوسف في إضافة هدف ثان جاء مع حلول الدقيقة 32.

وحاول منتخب جنوب إفريقيا العودة إلى أجواء اللقاء بعدة كرات خطرة لم تجد طريقها نحو الشباك السودانية، لتودع بذلك سباق التأهل للعرس الإفريقي عند جارتها الكاميرون.

ولحساب ذات المجموعة، تغلب منتخب غانا على نظيره ساوتومي بثلاثة أهداف دون رد، وتأهل إلى النهائيات متصدرا للمجموعة برصيد 13 نقطة يليه المنتخب السوداني بـ11 نقطة في المركز الثاني.

وحلت جنوب إفريقيا ثالثا بـ 9 نقاط، وأخيرا ساتومي بدون أي نقطة.​​​​​​​

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