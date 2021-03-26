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ماكرون يعتبر أن أوروبا تواجه "حربا عالمية من نوع جديد" بسبب اللقاحات

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 20:01 قراءة: 0 د, 39 ث
فرانس 24 - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إن أوروبا تواجه "حربا عالمية من نوع جديد" بسبب اللقاحات، معتبرا أن روسيا والصين تستخدمان اللقاحات الخاصة بهما لتعزيز "النفوذ".

ولم يتأخر رد الكرملين، الذي نفى أن تكون روسيا والصين تستخدمان لقاحيهما كـ"أدوات نفوذ" على الساحة الدولية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "لا نوافق إطلاقا على اتهامات أن كلا من روسيا والصين تشنان حربا من نوع ما".


"الفرنسيون سيتلقون اللقاح قبل نهاية الصيف"

إلى ذلك، أكد الرئيس الفرنسي لمواطنيه أنه سيكون بإمكان جميع البالغين الراغبين تلقي اللقاح قبل نهاية الصيف.

وتعليقا على هذه الوعود، اعتبرت أخصائية التخدير والانعاش في مستشفى " بومبيدو" الفرنسية الدكتورة منار مراد في مداخلة عبر فرانس24 أن كلام ماكرون "بعيد عن الواقع" ولن تتمكن فرنسا من الالتزام به.

فرانس24/ أ ف ب




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