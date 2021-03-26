الهند.. مصرع 10 أشخاص جراء حريق بمستشفى لعلاج كورونا

الأناضول -

نيودلهي/ أحمد عادل - لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، الجمعة، إثر اندلاع حريق بمستشفى داخل مركز تجاري في مدينة مومباي العاصمة التجارية للهند.جاء ذلك وفقا لتاناجي كامبل، مسؤول العلاقات العامة في هيئة "بريهان مومباي البلدية" (مدنية تحكم مدينة مومباي ومسؤولة عن البنية التحتية المدنية وإدارتها وبعض ضواحيها).وقال كامبل للأناضول، إن الحريق اندلع منتصف ليل الخميس- الجمعة في مستشفى "صن رايز" التي تقع في الطابق الرابع من أحد مراكز التسوق بمنطقة "بهاندوب ويست" في مومباي، دون معرفة أسبابه.وأضاف أن المستشفى كانت تضم ما يقرب من 78 مريضا بينهم عدد غير محدد من مصابي فيروس كورونا.وأفادت آخر المعلومات التي أصدرتها الهيئة، أنه تم التعرف على 7 من الضحايا، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان هناك من بين القتلى مرضى من المستشفى.وأوضح كامبل، أنه "تم إجلاء جميع المرضى من المستشفى، وتم نقل 44 منهم إلى مستشفيات أخرى".وأردف: "ما زلنا ننتظر المزيد من المعلومات من موقع الحادث، حيث لا تزال عملية إطفاء الحريق جارية".ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه ولاية ماهاراشترا وعاصمتها مومباي، ارتفاعا مقلقا في حالات الإصابة بكورونا، حيث سجلت أكثر من 35 ألف و952 حالة من إجمالي 60 ألف حالة أبلغت عنها الهند الجمعة.وتأتي الهند، التي يقترب عدد سكانها من 1.4 مليار نسمة، في المركز الثالث لأكثر البلاد المتضررة من جائحة كورونا، خلف الولايات المتحدة والبرازيل.وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الهند أكثر من 161 ألفا، بينما تجاوزت الإصابات 11 مليونا و855 ألفا، أما المتعافين فبلغ عددهم أكثر من 11 مليونا و267 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر".