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.إسبانيا تتعثر ببداية طريقها نحو مونديال قطر 2022

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 06:16 قراءة: 0 د, 31 ث
فرض المنتخب اليوناني نتيجة التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله على مضيفه منتخب إسبانيا، الخميس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وضع المهاجم الفارو موراتا منتخب بلاده إسبانيا في المقدمة بهدف أحرزه عند الدقيقة 33، قبل أن يتمكن أحفاد الإغريق من تعديل الكفة من ركلة جزاء نفذها مهاجم نادي ألانيا سبور التركي انستاسيوس باكاسيتاس في الدقيقة 57.


ولحساب المجموعة نفسها، تغلب منتخب السويد على ضيفه الجورجي بهدفٍ وحيد حمل توقيع المهاجم فيكتور كلايسون.

وبهذا احتل المنتخب السويدي صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، يليه اليوناني ثانيا بنقطة، والإسباني ثالثا بنقطة إيضًا، في حين لا تمتلك منتخبات جورجيا وكوسوفو في رصيدها أية نقاط.



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