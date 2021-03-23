ألمانيا.. الحكومة تتجه لاقتراض 81.5 مليار يورو في 2022

الأناضول -

قالت وزارة المالية الألمانية إن الحكومة الاتحادية إنها تخطط لاقتراض 81.5 مليار يورو (97.3 مليار دولار) من البنوك والشركات المحلية، ضمن موازنة العام القادم، مع استمرار تداعيات جائحة كورونا على أكبر اقتصاد في أوروبا.وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أوضحت الوزارة أنها تخطط أيضا لموازنة تكميلية للعام الحالي 2021، تتضمن قروضا إضافية بقيمة 60.4 مليار يورو (72 مليار دولار).ومع الموازنة التكميلية، يصل حجم الاقتراض المخطط في 2021، إلى 240.2 مليار يورو (286.55 مليار دولار)، ارتفاعا من 179.8 مليار يورو (214.5 مليار دولار) في الموازنة الأساسية.واقترضت الحكومة الاتحادية 135 مليار يورو (161 مليار دولار) في 2020.أظهرت آخر بيانات نشرها مكتب الإحصاء الألماني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إجمالي الدين العام في ألمانيا بلغ 2.1 تريليون يورو (2.5 تريليون دولار) حتى النصف الأول 2020.وقالت وزارة المالية في بيانها اليوم، إن "نسبة الديون السيادية قياسا إلى إجمالي الناتج المحلي الألماني، ستصل في نهاية العام إلى 75 بالمئة"، صعودا من 59.5 بالمئة بنهاية 2019، في حين لم تصدر بيانات 2020 الرسمية.وحتى الإثنين، بلغ إجمالي عدد وفيات "كورونا" في ألمانيا 74 ألفا و756 حالة، فيما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 2.67 مليون إصابة، بحسب بيانات جونز هوبكنز.منذ شهور، تفرض السلطات الألمانية قيودا مشددة تشمل الملاهي والمطاعم والمراكز الثقافية والرياضية وبعض الأنشطة التجارية.وأوردت الوكالة الألمانية اليوم، إن الحكومة الاتحادية تتجه لفرض غلق شامل في أنحاء البلاد حتى 18 أبريل/نيسان القادم، لمواجهة الزيادة المضطردة في أعداد الإصابات.