سامية عبّو : على رئيس الجمهوريّة تفعيل الفصل 80

قالت سامية عبّو النّائبة عن التيار الديمقراطي في حوار عبر امواج اذاعة اي اف ام ان إعتصام الدّستوري الحرّ فضيحة وطريقة فضه بالقوّة العامّةمهزلة.واضافت انه تعامل السلطة التنفيذية مع الإحتجاجات غير ديمقراطي.واكدت ان علاقة اتحاد علماء المسلمين بتنظيم الإخوان ثابت مضيفة "حركة النهضة ممولة من جهات أجنبية و هذا ثابت بالوثائق.وقالت إن بلادنا وصلت لخطر حقيقي يهدد أمننا على جميع المستويات مضيفة "لا يمكن انو نواصل في هذا الوضع ، و رئيس الجمهورية هو من سيتخذ القرار".وتابعت سامية عبو "على رئيس الجمهوريّة تفعيل الفصل 80 مضيفة "نحن في وضعيّة إفلاس غير مُعلن".وتابعت سامية عبو "رئيس الجمهوريّة على إطلاع بأدق تفاصيل الوضع".يشار الى أن تونس تعيش منذ اكثر من شهر ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة