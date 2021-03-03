دورتموند يبلغ نصف نهائي كأس ألمانيا

حجز بوروسيا دورتموند أول بطاقات العبور إلى دور نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفٍ دون رد، الثلاثاء، على ملعب "بوروسيا بارك" في الدور ربع النهائي.ويدين بوروسيا دورتموند بفوزه الى مهاجمه جايدون سانشو، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 66، إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها ماركو رويس بتمريرة حاسمة استقبلها الدولي الإنجليزي وسدد كرة زاحفة سكنت الشباك.وكان من المفترض أن تبدأ منافسات الدور ربع نهائي بمباراة تجمع ريغنسبورغ (درجة الثانية) مع فيردر بريمن، إلا أنها تأجلت إلى موعد لاحق بسبب فيروس كورونا.وفرض في وقت مُبكر من مساء، الثلاثاء، الحجر الصحي على لاعبي ريغنسبورغ ومدربه الصربي ميرساد سليم بيغوفيتش عقب تأكد إصابتهم بفيروس كورونا الإنجليزي المتحور.وتستكمل منافسات الدور ربع النهائي، الأربعاء، بلقاءين يجمع الأول لايبزيغ مع فولفسبورغ، والثاني فريق روت فايس إيسن (درجة الرابعة) مع هولشتاين كيل (درجة الثانية)، الذي جرد العملاق البافاري بايرن ميونيخ من لقبه بعدما تغلب عليه بركلات الجزاء الترجيحية في دور الـ 16.