كورونا.. كوت ديفوار تتسلم نصف مليون جرعة لقاح ضمن برنامج "كوفاكس"

الأناضول -

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الإثنين، تسلم كوت ديفوار جرعات من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، ضمن برنامج "كوفاكس" لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل.وجاء في بيان للمنظمة، نشر على موقعها الإلكتروني، أن كوت ديفوار تسلمت "504 آلاف جرعة من اللقاح، الجمعة الماضية، من أجل البدء في تطعيم العاملين في القطاع الطبي وأفراد قوات الأمن والمدرسين".كما أشار البيان أن المرحلة التالية للتطعيم في كوت ديفوار ستشمل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة.وتعد كوت ديفوار ثاني دولة إفريقية والأولى الناطقة بالفرنسية في القارة السمراء، التي تحصل على لقاحات ضد كورونا ضمن برنامج "كوفاكس" بعد غانا.وبرنامج "كوفاكس" يعمل في إطار منظمة الصحة العالمية، كبرنامج عالمي لتطعيم الناس في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.وسجلت كوت ديفوار حتى ظهر الإثنين، أكثر من 84 ألف إصابة بكورونا، و607 وفيات، حسب موقع "وورلدوميتر" المعني برصد تطورات الجائحة.