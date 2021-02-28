مصر.. وقف المذيعة أميمة تمام... وضعت أحمر الشفاه على الهواء

الأناضول -

تعرضت مذيعة شهيرة بالتليفزيون المصري للإيقاف عن العمل مؤقتا، السبت، بعدما ظهرت على الهواء مباشرة وهي تتزين بأحمر الشفاه.الواقعة حدثت الجمعة، حيث ظهرت المذيعة أميمة تمام، وهي تضع أحمر الشفاه أثناء مشاركتها في تقديم النشرة الإخبارية على القناة الأولى (حكومية).وفيما أثار الأمر انتقادات واسعة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت "الهيئة الوطنية للإعلام، السبت، إيقاف المذيعة وفريق عملها مؤقتا، وتحويلهم للتحقيق، وفق بيان نقلته البوابة الإلكترونية لصحيفة "الأهرام" (حكومية).وأوضحت الهيئة (معنية بتنظيم ومراقبة العمل الإعلامي) أنه "انطلاقا من احترام قواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين، تم وقف المذيعة والفريق لحين الانتهاء من التحقيق".وأضافت الهيئة أن الفريق ومذيعة النشرة "لم يراعوا المعايير المهنية وارتكبوا خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار".وتناقلت منصات التواصل، مقطع فيديو وصورا للواقعة تظهر المذيعة وهي تستخدم أحمر الشفاه لضبط مظهرها، أثناء حديث زميلتها في لقطة تابعها الجمهور على الهواء مباشرة.وحسب البوابة الإلكترونية لصحيفة "أخبار اليوم" (حكومية)، فإن تمام أثارت عقب هذه الواقعة "جدلا واسعا وأصبحت حديث منصات التواصل"، فيما لم تعلق المذيعة على الأمر حتى الساعة 21:30 تغ من مساء السبت.وتعد أميمة تمام، أبرز مذيعات التلفزيون الحكومي وزوجة الدبلوماسي الراحل أسامة الباز، الذي عمل لسنوات كمدير لمكتب الرئيس الراحل حسني مبارك.