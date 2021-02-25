المسيرة المرتقبة لحركة النهضة لن تغير من واقع الأمور شيئا

علاوة على نشاز تنظيم مسيرة من طرف حزب حاكم سوى ربما صلب الدكتاتوريات و الأنظمة الشمولية ،فان المسيرة المبرمجة ليوم 27 فيفري 2021 من طرف حركة النهضة لن تغير من الواقع السياسي المتأزم سوى ربما مزيدا من التأزم ،فهي فلن تزيد في عدد نواب النهضة داخل البرلمان ،و لن ترهب رئيس الجمهورية ليتراجع قيد أنملة عن مواقفه المبدئية ،ولن تحل مشاكل البلاد الاقتصادية و الاجتماعية ،فقط هي ورقة ضغط من أجل تحسين شروط تفاوض ضد رئيس جمهورية ثابت و صامد بكل شجاعة و رباطة جأش ،هي مسيرة لن تحقق شيئا مما يطمح إليه منظموها ، بل ستمر مرور الكرام و كأن شيئا لم يكن ،لا اثرها أزمة سياسية لن تجد على ما يبدو مخرجا سوى عبر استقالة رئيس الحكومة و الذهاب نحو حكومة مستقلة مصغرة ببرنامج وطني للإنقاذ يصادق عليها البرلمان أو التوجه نحو انتخابات تشريعية مبكرة تفرضها الظروف و المعطيات .