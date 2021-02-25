المسيرة المرتقبة لحركة النهضة لن تغير من واقع الأمور شيئا

مرتجى محجوب
علاوة على نشاز تنظيم مسيرة من طرف حزب حاكم سوى ربما صلب الدكتاتوريات و الأنظمة الشمولية ،
فان المسيرة المبرمجة ليوم 27 فيفري 2021 من طرف حركة النهضة لن تغير من الواقع السياسي المتأزم سوى ربما مزيدا من التأزم ،
فهي فلن تزيد في عدد نواب النهضة داخل البرلمان ،
و لن ترهب رئيس الجمهورية ليتراجع قيد أنملة عن مواقفه المبدئية ،
ولن تحل مشاكل البلاد الاقتصادية و الاجتماعية ،
فقط هي ورقة ضغط من أجل تحسين شروط تفاوض ضد رئيس جمهورية ثابت و صامد بكل شجاعة و رباطة جأش ،
هي مسيرة لن تحقق شيئا مما يطمح إليه منظموها ، بل ستمر مرور الكرام و كأن شيئا لم يكن ،
لا اثرها أزمة سياسية لن تجد على ما يبدو مخرجا سوى عبر استقالة رئيس الحكومة و الذهاب نحو حكومة مستقلة مصغرة ببرنامج وطني للإنقاذ يصادق عليها البرلمان أو التوجه نحو انتخابات تشريعية مبكرة تفرضها الظروف و المعطيات .
علاوة على نشاز تنظيم مسيرة من طرف حزب حاكم سوى ربما صلب الدكتاتوريات و الأنظمة الشمولية ،
فان المسيرة المبرمجة ليوم 27 فيفري 2021 من طرف حركة النهضة لن تغير من الواقع السياسي المتأزم سوى ربما مزيدا من التأزم ،
فهي فلن تزيد في عدد نواب النهضة داخل البرلمان ،
و لن ترهب رئيس الجمهورية ليتراجع قيد أنملة عن مواقفه المبدئية ،
ولن تحل مشاكل البلاد الاقتصادية و الاجتماعية ،
فقط هي ورقة ضغط من أجل تحسين شروط تفاوض ضد رئيس جمهورية ثابت و صامد بكل شجاعة و رباطة جأش ،
هي مسيرة لن تحقق شيئا مما يطمح إليه منظموها ، بل ستمر مرور الكرام و كأن شيئا لم يكن ،
لا اثرها أزمة سياسية لن تجد على ما يبدو مخرجا سوى عبر استقالة رئيس الحكومة و الذهاب نحو حكومة مستقلة مصغرة ببرنامج وطني للإنقاذ يصادق عليها البرلمان أو التوجه نحو انتخابات تشريعية مبكرة تفرضها الظروف و المعطيات .
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