   Sherine - Mafish Marra  

كاس الاتحاد الافريقي - النجم الساحلي الى دور المجموعات

Publié le Mardi 23 Février 2021 - 18:02 قراءة: 0 د, 26 ث
تاهل النجم الساحلي الى دور المجموعات ضمن مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد فوزه اليوم في ملعب الطيب المهيري بصفاقس على نادي يانغ بوفالوس من ايسواتيني بنتيجة 2 -صفرفي اياب الدور التمهيدي الاخير قبل دور المجموعات من تصفيات كاس الاتحاد الافريقي .
وكان النجم الساحلي فاز ذهابا بنتيجة 2-1
وسجل هدفي النجم في مباراته اليوم كل من ياسين الشيخاوي د79 ومحمد الحاج محمود د87
وسيخوض النجم دورالمجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ضمن المجموعة الثالثة مع مواطنه النادي الصفاقسي وجاراف السنغالي و ساليتاس البوركيني

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