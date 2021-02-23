كاس الاتحاد الافريقي - النجم الساحلي الى دور المجموعات

تاهل النجم الساحلي الى دور المجموعات ضمن مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد فوزه اليوم في ملعب الطيب المهيري بصفاقس على نادي يانغ بوفالوس من ايسواتيني بنتيجة 2 -صفرفي اياب الدور التمهيدي الاخير قبل دور المجموعات من تصفيات كاس الاتحاد الافريقي .وكان النجم الساحلي فاز ذهابا بنتيجة 2-1وسجل هدفي النجم في مباراته اليوم كل من ياسين الشيخاوي د79 ومحمد الحاج محمود د87وسيخوض النجم دورالمجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ضمن المجموعة الثالثة مع مواطنه النادي الصفاقسي وجاراف السنغالي و ساليتاس البوركيني