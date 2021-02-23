كاس الاتحاد الافريقي - النجم الساحلي الى دور المجموعات

تاهل النجم الساحلي الى دور المجموعات ضمن مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد فوزه اليوم في ملعب الطيب المهيري بصفاقس على نادي يانغ بوفالوس من ايسواتيني بنتيجة 2 -صفرفي اياب الدور التمهيدي الاخير قبل دور المجموعات من تصفيات كاس الاتحاد الافريقي .
وكان النجم الساحلي فاز ذهابا بنتيجة 2-1
وسجل هدفي النجم في مباراته اليوم كل من ياسين الشيخاوي د79 ومحمد الحاج محمود د87
وسيخوض النجم دورالمجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ضمن المجموعة الثالثة مع مواطنه النادي الصفاقسي وجاراف السنغالي و ساليتاس البوركيني
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وكان النجم الساحلي فاز ذهابا بنتيجة 2-1
وسجل هدفي النجم في مباراته اليوم كل من ياسين الشيخاوي د79 ومحمد الحاج محمود د87
وسيخوض النجم دورالمجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ضمن المجموعة الثالثة مع مواطنه النادي الصفاقسي وجاراف السنغالي و ساليتاس البوركيني
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 221148