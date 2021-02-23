مصر.. انتشال 7 جثث إثر غرق مركب صيد شمالي البلاد

الأناضول -

لقي 7 مصرعهم شمالي مصر، الإثنين، إثر غرق مركب صيد يقل أكثر من 13 شخصا بينهم أطفال، في بحيرة شمالي البلاد، وفق إعلام محلي.وأفادت صحيفة اليوم السابع (خاصة)، بأن "أكثر من 13 شخصا بينهم أطفال، غرقوا ببحيرة مريوط بالإسكندرية، أثناء عودتهما من رحلة بمركب صيد".ونقلت عن مصادر محلية لم تسمها أنه "تم انتشال 7 جثث حتى الآن ويجرى محاولات انتشال أحياء أو جثامين باقي الضحايا من غرق المركب".وأوضحت أن محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية تلقى "إخطارا بغرق المركب"، وأن الضحايا من عائلة واحدة.بينما قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد شريف، في تصريحات متلفزة، نقلتها صفحة المحافظة عبر فيسبوك: "ليست هناك حصيلة حتى الآن بخصوص الحادث".وأضاف: "لم تحدد أعداد الضحايا بعد، حتى الآن 5 جثث و3 مصابين، وليس هناك عدد محدد للمفقودين".وأشار إلى أن كل قوات الإنقاذ النهري متواجدة والبحث مستمر، وتم تخصيص 4 مستشفيات للتعامل مع الحادث، لافتا إلى أن المركب "يعمل بدون تراخيص".