ماليزيا تتلقى أول دفعة من اللقاحات المضادة لكورونا

الأناضول -

-وصلت كوالالمبور 312 ألفا و390 جرعة لقاح "فايزر- بيونتيك"

-تخطط ماليزيا لتطعيم 70 بالمئة من السكان بحلول الربع الأول من 2022

وصلت صباح الأحد، أول دفعة من لقاحات "فايزر- بيونتيك" المضادة لفيروس كورونا إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.وحطت الطائرة التي تقل على متنها 312 ألفا و390 جرعة من اللقاحات في مطار كوالالمبور الدولي في تمام الساعة 10.00 (8+ ت.غ)، حيث كان في مقدمة مستقبليها وزير الصحة الماليزي أدهم بابا، حسب مراسل الأناضول.وبعد هبوط الطائرة، حمّلت اللقاحات على الشاحنات ونقلت إلى مراكز التطعيم تحت حراسة قوات الأمن.ومن المخطط أن تبدأ ماليزيا عمليات التطعيم ضد كورونا في 26 فبراير/ شباط الحالي، انطلاقا من العاملين في قطاع الصحة، ثم قوات الأمن ثم المواطنين فوق 65 سنة.وتهدف ماليزيا لتطعيم 70 بالمئة من سكانها بحلول الربع الأول من 2022، حيث إنها عقدت صفقات لتوفير 43.4 مليون جرعة من اللقاحات من مصادر عدة بينها "أسترازينيكا" و"سينوفاك" و"سبوتنيك V" و"فايزر/ بيونتيك".وفي هذا الإطار تخطط ماليزيا لإجراء 126 ألف عملية تطعيم يوميا في 600 مركز بعموم البلاد.وحتى صباح الأحد، سجلت ماليزيا أكثر من 280 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها ألف و51 حالة وفاة، وما يزيد عن 244 ألف حالة شفاء، مع نحو 35 ألف حالة نشطة.