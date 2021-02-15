الصحة العالمية: استخدام لقاح "أسترازينيكا" البريطاني في الطوارئ

الأناضول -

وافقت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، على الاستخدام الطارئ للقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" البريطاني المضاد لفيروس كورونا، ما يسمح بتسريع توزيعه على دول العالم.جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة.​​​​​​​وأوضح البيان أن "هذه الخطوة تعطي الضوء الأخضر لهذه اللقاحات ليتم طرحها عالميا من خلال آلية كوفاكس"، في إشارة إلى البرنامج الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات.وبهذا الخصوص، قالت مساعدة المدير العام للمنظمة لإتاحة الأدوية واللقاحات، ماريانجيلا سيماو، إن "البلدان التي ليس لديها لقاحات حتى الآن ستتمكن من البدء في تلقيح العاملين الصحيين والمواطنين المعرضين للخطر، ما يساهم في تحقيق هدف كوفاكس، المتمثل في التوزيع العادل للقاحات"، بحسب البيان ذاته.واستطردت المسؤولة الصحية بالقول "يجب علينا مواصلة الضغط لتلبية احتياجات السكان ذوي الأولوية في كل مكان، وتسهيل الوصول العالمي للقاحات".وأضافت "لتحقيق ذلك، نحتاج إلى شيئين، وهما توسيع نطاق القدرة التصنيعية للقاحات، وتقديم اللقاحات بشكل مبكر لمراجعة منظمة الصحة العالمية".وانضمت شركة الأدوية "أسترازينيكا" إلى صف الشركات التي أعلنت عن نتائج اللقاح الخاص بها المضاد لفيروس كورونا، والذي تطوره بالاشتراك مع جامعة "أكسفورد".يشار أن مصنع "أسترازينيكا" في ريكسهام ببريطانيا لديه القدرة على إنتاج حوالي 300 مليون جرعة من اللقاح سنويا.وقبل يومين، أعلنت جامعة "أوكسفورد" البريطانية، في بيان، أنها تعتزم إجراء دراسة سريرية جديدة لاختبار مدى فعالية لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا بالنسبة للأطفال والمراهقين، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وستجري هذه الدراسة على 300 متطوع تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما.ومن المنتظر أن تبدأ الاختبارات الأولى خلال الشهر الجاري، حيث سيتلقى ما يصل إلى 240 متطوعا اللقاح فيما سيتلقى الباقون جرعة تم التحكم في مقدارها.