الصين تقدم 10 ملايين جرعة لقاح كورونا للدول النامية

الأناضول -

في إطار مبادرة "كوفاكس" العالمية، بحسب بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، توفيرها 10 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا، في إطار مبادرة "كوفاكس" العالمية الرامية لتوفير اللقاحات للدول النامية بنهاية 2021.وأفاد بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ فينبين، أن "الصين ستقدم 10 ملايين جرعة من اللقاح للدول الفقيرة، استجابة لطلب منظمة الصحة العالمية".وقال فينبين: "نأمل أن يتخذ المجتمع الدولي الإجراءات الممكنة لدعم مبادرة "كوفاكس" ومنظمة الصحة العالمية بشكل ملموس، ومساعدة البلدان المحتاجة في الحصول على اللقاحات في الوقت المناسب".وتم إطلاق المبادرة في أبريل/ نيسان 2020 من قبل منظمة الصحة العالمية والرابطة العالمية للقاحات والتطعيم (GAVI) وتحالف الابتكار من أجل التأهب للأوبئة (CEPI).وتهدف المبادرة إلى إيصال جرعات اللقاح إلى 92 دولة من أفقر دول العالم، إلا أن الولايات المتحدة وروسيا لم تنضما إلى المبادرة.