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مونديال اليد.. الدنمارك تقصي إسبانيا وتضرب موعدا مع السويد في النهائي

Publié le Samedi 30 Janvier 2021 - 00:59 قراءة: 0 د, 40 ث
وكالات - تأهل المنتخب الدنماركي إلى المباراة النهائية لكأس العالم لكرة اليد بعد تغلبه على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن الدور نصف النهائي من المونديال.

وحسم المنتخب الدنماركي حامل اللقب المباراة لمصلحته بفارق هدفين بنتيجة 35-33.


وانتهى الشوط الأول بفارق هدفين لمصلحة المنتخب الدنماركي بنتيجة 18-16.


وأحرز نجم المنتخب الدنماركي مايكل هانسون جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسيواجه المنتخب الدنماركي في المباراة النهائية يوم الأحد المنتخب السويدي الفائز على نظيره الفرنسي في وقت سابق اليوم بفارق 6 أهداف بنتيجة 32-26.

وسيسعى المنتخب الدنماركي لتحقيق لقبه الثاني في المونديال بعد الأول الذي أحرزه في البطولة الماضية عام 2019، فيما سيحاول المنتخب السويدي إحراز لقبه الخامس.

وتستضيف مصر النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري بدون حضور جماهيري بسبب ظروف وباء كورونا.

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