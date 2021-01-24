. بايرن يعمق جراح شالكه برباعية نظيفة

عمق بايرن ميونخ جراح مضيفه شالكه بعدما هزمه بأربعة أهداف نظيفة، الأحد، ضمن الجولة 18 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.تقدم بايرن ميونخ بهدف أول حمل التوقيع المهاجم توماس مولر، مستثمرًا كرة هيأها له زميله جوشوا كيميتش في الدقيقة 33.وضاعف أفضل لاعب في العالم، البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، النتيجة للبافريين بهدف ثان أحرزه عند الدقيقة 54، معززًا تزعمه لهدافي الـ "بوندسليغا" برصيد 23 هدفًا.وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، عاد توماس مولر ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه، أتبعه دافيد ألابا بهدف رابع أحرزه في الوقت البديل.وبهذا عزز بايرن موقعه في صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، فيما تكبد شالكه هزيمته الـ 12، ليبقى في مؤخرة الترتيب برصيد سبع نقاط فقط.