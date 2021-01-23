"محرزية العبيدي" امرأة تشّرف المهجر والبلد

وكأنه قدرنا نحن رفاق المنفى وأصدقاء محنة التهجير والحرمان من البلد، أن نكون شهودا علىرحيل أصدقاء وصديقات الأمس. وبعد أن كنا نلتقي في المظاهرات والاعتصامات والتحركات والاضرابات من اجل حلم عودة الوطن، ها نحن نلتقي لتوديع أحبة الزمن المر.. ونكون مرة أخرى ملتقين ومشاركين في صلاة الجنازة بإمامة الشيخ "الناصر بن عمارة" يوم السبت 22 جانفي 2021 بإحدى ضواحي باريس على الساعة الحادية عشر وتأبين فقيدة المهجر والبلد "محرزية العبيدي"التي رحلت إلى عدالة السماء عند ملك قادر ومقتدر، يوم الجمعة 21 جانفي 2021على الساعة الواحدة والنصف.وتركت لوعة في الوجدان وفي القلب..وكانت جنازة مهيبة حضرت فيها العشرات من النساء والرجال رغم الكورونا ورغم الامطار وشدة البرد .وبذلك تتوالى علينا مواسم رحيل الأصدقاء ممن تركوا بصماتهم في المهجر وفي البلد، وكانوا عناوين تشرّف آثارهم البلد، ومنهم الدكتور "رضا الشايبي"، والدكتور "عبد الرؤوف بولعابة"، والأستاذ "كمال بوصلاحي"، والتلميذ "جلال الجبالي"، "وحمدان كباوي"، والشيخ "صالح كركر"، والدكتور "محمد المستيري"، والأستاذة"محرزية العبيدي".وكلهم كانوا في المهجر دروعا للبلد.. فليرحمك الله محرزية العبيدي، أيتها الجارة والأختويجعل مثواك الجنة يا صديقة الكل يا امرأة هي عنوانا مشرقا من تاريخ البلد