المجر.. أول دولة أوروبية ترخص اللقاح الروسي ضد كورونا

الأناضول -

أصبحت المجر أول دولة أوروبية توافق على ترخيص طارئ للقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك V" للاستخدام في حالات الطوارئ.وقال ماتياس زينتيفاني، المدير العام للمعهد الوطني للأدوية والتغذية في المجر، في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة، إن "المعهد منح الموافقة على ترخيص طارئ للقاح الروسي لفترة أولية مدتها 6 أشهر".والترخيص صالح فقط في أراضي المجر، وقابل للتمديد لمدة 6 أشهر أخرى، بحسب المصدر نفسه.ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو زيارة إلى موسكو، الجمعة، للتفاوض بشأن شروط صفقة شراء اللقاح.وتحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى موافقة وكالة الأدوية الأوروبية لتسويق أدوية جديدة، إلا أنه يحق للسلطات الوطنية إصدار تراخيص في حالة الطوارئ.ولا يزال اللقاح بحاجة إلى الموافقة النهائية من المركز الوطني للصحة العامة في البلاد، والمتوقع صدورها في غضون أسبوعين.وأواخر العام الماضي، أعلن مركز "غاماليا" الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة (حكومي) في روسيا، تطوير لقاح "سبوتنيك V"، وذلك بالتزامن مع الكشف عن لقاحات أوروبية وأمريكية.وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد الإصابات بكورونا في المجر 355 ألف إصابة، توفي منهم 11 ألفا و713، وتعافى 235 ألفا و276، بحسب موقع "وورلدوميتر".