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انفجار عنيف يهز وسط العاصمة الإسبانية مدريد

Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 - 17:34 قراءة: 0 د, 23 ث
وكالات - قتل شخصان في انفجار عنيف هز اليوم الأربعاء وسط العاصمة الإسبانية مدريد، وقال رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا إن المعلومات الأولية تشير إلى تسرب غاز محتمل.

وقال ألميدا للصحافيين إن "شخصين قتلا في انفجار تسبب في انهيار جزئي لمبنى في وسط مدريد وتسبب في اندلاع حريق في الداخل".


وقال إن "المعلومات الأولية تشير إلى تسرب غاز من المحتمل أن يكون سبب الانفجار".

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الإنفجار.

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