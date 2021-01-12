وصول أول طائرة سعودية إلى الدوحة منذ 2017

الأناضول -

الخطوط الجوية القطرية نشرت صورا تُظهر حفاوة الاستقبال بركابها في مطار حمد الدولي..

وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الإثنين، وذلك للمرة الأولى منذ أزيد من 3 سنوات ونصف.ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان، خلال القمة الخليجية الـ41 بالسعودية الثلاثاء، عن انتهاء أزمة خليجية استمرت منذ 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.ونشرت الخطوط الجوية القطرية، عبر حسابها على "تويتر"، صورا تُظهر وصول الطائرة السعودية، وحفاوة الاستقبال في المطار للقادمين على متنها.وأقلعت تلك الرحلة من العاصمة الرياض، فيما قالت الشركة السعودية إنها ستسير أيضا رحلات من مدينة جدة (شرقي المملكة) إلى الدوحة في وقت لاحق، وفق وسائل إعلام سعودية.والأحد، أعلنت هيئة شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي، اعتبارا من صباح الإثنين.كما أعلنت الإمارات، الإثنين، عبور أول طائرة قطرية لمجالها الجوي واستئناف الحركة الجوية بين البلدين.وزار وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، القاهرة لعدة ساعات الثلاثاء، في أول رحلة جوية من الدوحة عبر الأجواء السعودية، حيث شارك في افتتاح فندق مملوك لشركة قطرية على ضفاف نهر النيل، وفق وسائل إعلام قطرية.وكانت المنطقة الخليجية شهدت أزمة حادة منذ يونيو/ حزيران 2017، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".