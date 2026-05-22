تأييد الأحكام الابتدائية في حق أعضاء سابقين بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي
قضت الدائرة الجنائية عدد 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أعضاء سابقين بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، من بينهم كاتبها العام السابق نبيل العياري.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق أحكاما سجنية في حق الأعضاء السابقين بالنقابة، إلى جانب صاحب مطبعة خاصة وصاحب وكالة أسفار.
وتراوحت الأحكام الابتدائية بين 3 و6 أعوام سجنا، مع تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين.
وقضت المحكمة ابتدائيا بسجن الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري لمدة 4 أعوام، فيما حكم على صاحب وكالة أسفار بالسجن لمدة 6 أعوام، كما قضي بالسجن لمدة 6 أعوام في حق صاحب مطبعة خاصة .
