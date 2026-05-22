JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:18 Tunis

تأييد الأحكام الابتدائية في حق أعضاء سابقين بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/646fd2e936c378.86130725_pogqjlfhnimek.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 10:09 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قضت الدائرة الجنائية عدد 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أعضاء سابقين بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، من بينهم كاتبها العام السابق نبيل العياري.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق أحكاما سجنية في حق الأعضاء السابقين بالنقابة، إلى جانب صاحب مطبعة خاصة وصاحب وكالة أسفار.


وتراوحت الأحكام الابتدائية بين 3 و6 أعوام سجنا، مع تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين.


وقضت المحكمة ابتدائيا بسجن الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري لمدة 4 أعوام، فيما حكم على صاحب وكالة أسفار بالسجن لمدة 6 أعوام، كما قضي بالسجن لمدة 6 أعوام في حق صاحب مطبعة خاصة .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329772

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 22 ماي 2026 | 5 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:28
16:06
12:23
05:07
03:22
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
27°-15
26°-16
27°-17
27°-18