رفض الافراج عن إطار أمني اتهم في هذه القضية

قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس،اليوم رفض مطلب الإفراج عن إطار أمني موقوف على ذمة قضية اعتداء على محامية، مع تأجيل النظر في الملف إلى جلسة لاحقة.



وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف جدّ داخل أحد المقرات الأمنية بالعاصمة، حيث تتهم المحامية الإطار الأمني بتوجيه صفعة لها أثناء تواجدهما بالمقر.



وكانت المحامية قد تقدمت بشكاية رسمية إلى الجهات القضائية، ليتم لاحقاً إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الإطار الأمني من قبل قاضي التحقيق، في انتظار استكمال الأبحاث والبت النهائي في القضية.
