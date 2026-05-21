يوم تحسيسي توعوي حول أهمية مراقبة التغذية السليمة للمرأة الحامل يوم 22 ماي 2026 بمركز رعاية الام والطفل بالقصرين

ينظم مركز رعاية الأم والطفل بالقصرين تحت اشراف الادارة الجهوية للصحة، يوما تحسيسيا توعويا حول أهمية مراقبة التغذية السليمة للمرأة الحامل، يوم غد الجمعة 22 ماي الجاريويأتي تنظيم هذا اليوم في اطار فعاليات اليوم الوطني الأول الصحة الموافق ليوم 20 ماي من كل سنة تحت شعار " معا من أجل أمومة آمنة "ويهدف هذا اليوم إلى مزيد التوعية بأهمية الإحاطة الصحية بالأم باعتبارها عنصرا أساسيا في صحة الأسرة والطفل، ودعم المؤشرات الوطنية المتعلقة بصحة الأم والحد من المضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة.ويتضمن البرنامج حلقات علمية وتثقيفية حول صحة الأم والمرأة الحامل وتخصيص فضاء مفتوح للتقصي وتقديم النصائح والارشادات الصحية والتحسيسية بأهمبية التغذية السليمةكما سيتم، التأكيد على ضرورة التغذية السليمة ومتابعة الحمل وأهمية العيادة ما قبل الحمل ومراقبة ما قبل الولادة والتقصي حول داءالسكري وفيروس نقص المناعة المكتسبة واجراء فحوصات طبيةوتصوير بالموجات فوق الصوتية والتعريف بروزنامة تلقيح المرأة الحاملوكانت وزارة الصحّة، قد أطلقت أمس الاربعاء، أوّل يوم وطني لصحّة الأم، بالتزامن مع انطلاق حملة وطنية تحسيسية شاملة تمتدّ من 20 إلى 31 ماي الجاري، تحت شعار "عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك".وتشير المؤشرات الصحية، وفق نتائج المسح العنقودي لسنة 2023، الى تراجع نسبة النساء اللواتي أجرين أربع عيادات ما قبل الولادة أوأكثر إلى 78.6 بالمائة سنة 2023 مقابل 84.1 بالمائة سنة 2018، فيما ارتفعت نسبة النساء اللواتي لم يخضعن لأيّ متابعة للحمل إلى 9.3 بالمائة سنة 2023، بعد أن كانت في حدود 4.5 بالمائة سنة 2018