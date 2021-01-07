فيسبوك وإنستغرام يحظران حساب ترامب لأجل غير مسمى

الأناضول -

حظرت شركة "فيسبوك" المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم ذاته، وتطبيق إنستغرام، الخميس، حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على المنصتين لأجل غير مسمى.وقال مؤسس موقع "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، في منشور على صفحته بالموقع"، إن "خطر السماح لترامب باستخدام المنصة كبير للغاية، بعد تحريضه لغوغاء ارتكبوا أعمال شغب مميتة في مبنى الكونغرس الأمريكي، الأربعاء".وأضاف : "سيتم حظر حساب ترامب للأسبوعين المقبلين على الأقل"، مشيرا أنه يمكن أن "يظل مغلقًا إلى أجل غير مسمى".وتابع بالقول: "الأحداث المروعة التي وقعت في الـ24 ساعة الماضية تظهر بوضوح أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم استغلال الوقت المتبقي له في المنصب لتقويض الانتقال السلمي والقانوني للسلطة إلى خليفته المنتخب جو بايدن".وأشار أن "السياق الحالي للأحداث مختلف تماما حيث يتم استخدام المنصة للتحريض على تمرد عنيف ضد حكومة منتخبة ديمقراطيًا".بدوره، أعلن آدم موسيري، رئيس تطبيق "إنستغرام" المملوك لشركة "فيسبوك"، الخميس، على "تويتر"، منع ترامب من النشر على "إنستغرام" "لأجل غير مسمى وعلى مدار الأسبوعين المقبلين على الأقل".وفي وقت سابق الخميس، صادق الكونغرس الأمريكي، بمجلسيه النواب والشيوخ على فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة، بعد جلسة طويلة استغرقت عدة ساعات، وعقب أعمال عنف نجمت عن اقتحام مئات من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونغرس.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن مصادقة الكونغرس على فوز بايدن جاءت بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وهو الحد المطلوب للمرشح للفوز بسباق الرئاسة الأمريكية.وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن، الأربعاء، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص واعتقال 52 آخرين.