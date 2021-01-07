إيران: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة

الأناضول -

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الخميس، إن بلاده تدرس الحاجة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 20 بالمئة، وأكد امتلاكها القدرة على التخصيب بنسبة تصل إلى 90 بالمئة.وفي تصريح للتلفزيون الرسمي خلال مراسم أربعينية اغتيال عالم الفيزياء الإيراني محسن فخري زاده، تحدث كمالوندي عن مصادقة البرلمان مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي على مشروع قانون خاص بتسريع الأنشطة النووية ورفع تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة.واغتيل فخري زاده (63 عاما)، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران، فيما اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ الاغتيال.وأوضح كمالوندي في تصريحه أن إيران تمتلك القدرة الكافية لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم فوق 20 بالمئة بكل سهولة، وأنها تدرس في الوقت الحالي تجاوز النسبة المذكورة.وأضاف" لقد أحرزنا تقدما كافيا لتخصيب اليورانيوم بسهولة حتى 90 بالمئة بمعدلات مختلفة".والإثنين، نقل الموقع الإخباري الحكومي الإيراني "dolat.ir" عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، بدء إيران بشكل رسمي في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة في منشأة "فوردو" النووية.ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا) في 2015، يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67 بالمئة.وانسحبت واشنطن في مايو/ أيار 2018، من الاتفاق النووي، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي.