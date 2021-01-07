الجزائر تدعو واشنطن لمعالجة أزمات المنطقة "بحيادية"

الأناضول -

خلال لقاء وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى ديفيد شينكر

دعت الجزائر، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية إلى لعب دور "محايد" في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، في أول تواصل بين الجانبين بعد قرار للرئيس دونالد ترامب حول إقليم الصحراء خلف رفضا في الجارة الشرقية للمغرب.جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية عقب استقبال وزيرها صبري بوقادوم مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى ديفيد شينكر، الذي وصل الجزائر مساء الأربعاء في زيارة ليومين .وقال بوقادوم، حسب البيان الذي وصلت الأناضول نسخة منه: "كان اللقاء فرصة لإجراء تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالات التعاون".وأضاف: "كما تناول اللقاء قضايا دولية وإقليمية ذات اهتمام مشترك مثل الصحراء الغربية، مالي، ليبيا، والساحل والشرق الأوسط".وشدد بوقادوم، على "طبيعة الدور المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إعادة دفعة للسلام في المنطقة والعالم في إطار الحيادية التي تقتضيها التحديات الراهنة".وأعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر في وقت سابق اليوم، عن وصول وفد أمريكي رفيع المستوى إلى الجزائر لإجراء محادثات مع المسؤولين الجزائريين حول القضايا الثنائية والإقليمية.وأوضحت السفارة في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن الوفد "ترأسه وزيرة القوات الجوية الأمريكية باربرا باريت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر وقائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا الجنرال جيفري هاريجيان" .ولم يعلن حتى الساعة تفاصيل محادثات الفريق العسكري الذي تقوده باريت وهاريجيان.واحتجت الجزائر على قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب حول اعتراف بلاده الشهر الماضي بسيادة المغرب على إقليم الصحراء.وجاء في بيان سابق للخارجية الجزائرية ردا على قرار ترامب، أنه "ليس له أي أثر قانوني لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية".